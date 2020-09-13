Комзрав раскрыл подробности коронавирусной смертности в Петербурге. Основной причиной стала пневмония, большинство жертв - пожилые люди

20 петербуржцев, которые 13 сентября пополнили коронавирусную статистику смертности, скончались от пневмонии. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, именно это заболевание было признано основным и привело к летальному исходу.

Среди умерших преобладали пожилые люди: девяти женщинам было от 63 до 88 лет, 11 мужчинам – от 32 до 88 лет. Пациенты скончались с 05 по 12 сентября 2020 года.

Всего с начала пандемии COVID-19 от новой инфекции в городе скончались 2 650 человек. Северная столица занимает второе место по этому показателю, на первом месте Москва (4 982), на третьем Московская область (1 244).