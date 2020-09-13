20 умерших от коронавируса внесли в летальную статистику по Петербургу за последние сутки

Ещё 20 пациентов с коронавирусом скончались и попали в официальную летальную статистику по Петербургу. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19, опубликованные 13 сентября.

Для сравнения, за предыдущие сутки в Северной столице было зарегистрировано 23 умерших. Всего с начала пандемии от новой инфекции в городе скончались 2 650 человек.

Северная столица занимает второе место по количеству умерших от коронавируса, на первом месте Москва (4 982), на третьем Московская область (1 244).