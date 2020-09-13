Петербуржец рассказал трогательную историю о спасении котёнка нарядом полиции
Житель Петербурга по имени Алексей рассказал историю спасения котёнка из-под капота машины. В качестве спасителей выступили члены экипажа патрульно-постовой службы полиции. Рассказ появился в соцсетях 13 сентября, однако описанные события происходили накануне.
«12 сентября на улице Куйбышева на дороге лежал котёнок, который после экстренного торможения залез под двигатель моей машины. После долгих мучений и неудачных попыток вызволить его оттуда самостоятельно, хотелось бы выразить благодарность экипажу ППС, которые помогли извлечь живым и невредимым, а также девушке (водителю трамвая), которая с пониманием подошла к ситуации», — рассказал Алексей.
Петербуржец взял спасённого усатого в свою семью. Обследование у ветеринара не показало проблем со здоровьем. Котёнка, по словам Алексея, нарекли Фартиком.