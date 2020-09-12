Студия Sony Pictures Entertainment не будет «совершать ошибку» и выпускать высокобюджетные фильмы до конца пандемии

«Чего мы точно не собираемся делать - так это совершать ошибку и выпускать на рынок очень-очень дорогой фильм стоимостью 200 миллионов долларов до того, как удостоверимся, что кинотеатры открыты и работают с достаточной загрузкой», – заявил он. Цитату сентября приводит CinemaBlend .

Студия Sony Pictures Entertainment не выпустит в прокат крупные релизы, пока не закончится пандемия, а заполняемость кинозалов не достигнет максимальной отметки. Об этом заявил председатель компании Тони Винчикерра, объяснив, что выпуск особенно дорогих и значимых проектов сейчас – стратегическая ошибка.

По словам Винчикерры, «в следующие шесть месяцев мы увидим много странных решений», начиная от того, «как выпускаются фильмы, как планируются релизы», до продаж.



Sony приняла решение отложить громкие премьеры ещё весной 2020 года. Дату выхода, в частности, сменили новые «Охотники за привидениями» и «Морбиус». Подчёркивается, что релизы значимых картин на конец этого года или на несколько лет перенесли большинство ведущих студий. Исключением стал «Довод» Кристофера Нолана и компании Warner Bros.. Притом, что в первые выходные после выхода в России картина поставила рекорд посткоронавирусного проката и заработала больше 185 миллионов рублей, её не увидели во многих городах, где до сих пор не работают кинозалы. В США, как пишет Variety, касса «Довода» по итогам уик-энда составила всего 20 миллионов долларов. Это в разы меньше, чем, вероятно, могло бы быть в другое время.



В Петербурге кинозалы начинают работу 12 сентября. Помимо фильма Нолана, горожан ждёт «Мулан». Игровой ремейк одноимённого мультфильма Disney не раз переносили из-за коронавируса. Голосами главных героев картины стали петербургские актёры. О процессе озвучки и работе в сфере они рассказали в интервью «Фонтанке».

