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07.09.2020 14:21
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«Довод» поставил рекорд посткоронавирусного проката и собрал в шесть раз больше соперников

Фильм Кристофера Нолана «Довод» стал лидером проката в минувший уикэнд и собрал больше 185 миллионов рублей. Согласно данным «Единой информационной системы сведений о показах фильмов» (ЕАИС) в первые выходные сентября по сборам картина обогнала соперников как минимум в шесть раз. Фантастический боевик «Новые мутанты» за аналогичный промежуток времени собрал около 30 миллионов, а российский приключенческий фильм «Вратарь галактики» – 20 миллионов рублей.

Как 7 сентября отмечает издание «Бюллетень кинопрокатчика», «Довод» поставил абсолютный рекорд посткарантинного проката в России. При том, что в стране открыты лишь 55% кинозалов, а значит, что посмотреть картину не могут жители в том числе и крупных городов, в частности, Петербурга, новый фильм Нолана, по сравнению с предыдущими его работами, стартовал крайне успешно. В 2010 году его «Начало» в первый уик-энд собрало 216 миллионов рублей в России и СНГ, а в 2017 «Дюнкерк» заработал 141 миллион рублей в премьерные выходные.

Ленту «Довод» критики называют самой неоднозначной работой создателя «Интерстеллара». В истории о том, как агент ЦРУ и специалисты с британской разведки объединяются после теракта в киевском оперном театре, чтобы помешать русскому олигарху, и используют для этого инверсию времени, сыграли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и другие.

Напомним, что кинотеатры в Петербурге откроются 12 сентября.

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