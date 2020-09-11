Сбербанк решил проблему с переводами по вкладам в своём онлайн-приложении

Техническую неисправность, которая не позволяла клиентам Сбербанка совершать переводы по вкладам днём 11 сентября, устранили. Об этом сообщили в пресс-службе банка.



«Сегодня днем в «Сбербанк-онлайн» у части клиентов могли наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. Наши специалисты уже всё исправили, и операции совершаются в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.



Меньше месяца назад в «Сбербанке-онлайн» был другой сбой, из-за которого клиенты вообще не могли попасть в приложение.

