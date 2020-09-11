FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 18:15
0
Печать

Сбербанк решил проблему с переводами по вкладам в своём онлайн-приложении

Техническую неисправность, которая не позволяла клиентам Сбербанка совершать переводы по вкладам днём 11 сентября, устранили. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Сегодня днем в «Сбербанк-онлайн» у части клиентов могли наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. Наши специалисты уже всё исправили, и операции совершаются в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Меньше месяца назад в «Сбербанке-онлайн» был другой сбой, из-за которого клиенты вообще не могли попасть в приложение.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний