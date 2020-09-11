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11.09.2020 14:57
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Клиенты Сбербанка временно лишились переводов по вкладам

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Некоторые клиенты начали испытывать трудности с получением информации и переводами по вкладам.

«Сейчас в «Сбербанке-онлайн» у части клиентов могут наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. Наши специалисты уже исправляют ситуацию. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в Сбербанке 11 сентября.

Меньше месяца в «Сбербанке-онлайн» был другой сбой, из-за которого клиенты вообще не могли попасть в приложение.

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Комментарии (2)

67832738
Народу нравится. Клиентов много.
dimas062
Сейчас не только в онлайне сбой, зарплатные ведомости тоже с утра висят, хотя обычно минут за 15 пролетали.
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