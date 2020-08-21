В «Сбербанке Онлайн» произошёл сбой

Пользователи «Сбербанка Онлайн» с утра 21 августа жаловались в соцсетях на проблемы в работе сервиса. В банке заявили, что их уже решили.



«Сегодня по техническим причинам некоторые клиенты могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в «Сбербанк Онлайн», а также при проведении операций в устройствах самообслуживания. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе организации 21 августа.

