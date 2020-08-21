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21.08.2020 12:49
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В «Сбербанке Онлайн» произошёл сбой

Пользователи «Сбербанка Онлайн» с утра 21 августа жаловались в соцсетях на проблемы в работе сервиса. В банке заявили, что их уже решили.

«Сегодня по техническим причинам некоторые клиенты могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в «Сбербанк Онлайн», а также при проведении операций в устройствах самообслуживания. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе организации 21 августа.

Аналогичные проблемы с мобильным приложением банка были в начале июля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

67832738
Почем про сбои в других банках не пишут?
footballer13
Это второй за неделю (ну или дней 10 назад где-то) - это серьёзный косяк между прочим, ЦБ за такое очень даже атата долже сделать.
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