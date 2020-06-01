Сбербанк восстановил работу мобильного приложения

Сбербанк устранил техническую проблему в мобильным приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе в «Сбербанк Онлайн». В настоящее время все системы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.



Утром 1 июня клиенты банка по всей России испытывали затруднения с входом в приложение, а также с осуществлением операций в нем. В частности, они заявляли, что не могут увидеть переводы «детских» выплат, которые начали перечислять сегодня семьям по распоряжению президента Путина.

