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01.06.2020 13:26
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Сбербанк восстановил работу мобильного приложения

Сбербанк устранил техническую проблему в мобильным приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе в «Сбербанк Онлайн». В настоящее время все системы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Утром 1 июня клиенты банка по всей России испытывали затруднения с входом в приложение, а также с осуществлением операций в нем. В частности, они заявляли, что не могут увидеть переводы «детских» выплат, которые начали перечислять сегодня семьям по распоряжению президента Путина.

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Комментарии (3)

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