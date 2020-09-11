Штормовой ветер с порывами до 24 м/с повалил в Петербурге более четырёхсот деревьев

Более четырёхсот деревьев пали жертвами шторма, бушевавшего в Петербурге 10-го и в ночь на 11 сентября. Их раскряжёвывают, вывозят и продолжают считать.

Оценивать ущерб непогоды, которая два дня проверяла Петербург на прочность, продолжают в комитете по благоустройству. По последним подсчётам, на подведомственных комблагу территориях повалено 458 деревьев.

Самым старым из них был клён, который почти век рос в Михайловском сквере напротив Русского музея. Он рухнул на проезжую часть и мешал автомобилистам, пока по частям его не вывезла аварийная бригада. Ещё одно дерево повалило у Гостиного двора — порывы ветра, которые местами достигали 24 м/с, вырвали корни из земли.