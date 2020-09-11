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11.09.2020 17:26
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Штормовой ветер с порывами до 24 м/с повалил в Петербурге более четырёхсот деревьев

Более четырёхсот деревьев пали жертвами шторма, бушевавшего в Петербурге 10-го и в ночь на 11 сентября. Их раскряжёвывают, вывозят и продолжают считать.

Оценивать ущерб непогоды, которая два дня проверяла Петербург на прочность, продолжают в комитете по благоустройству. По последним подсчётам, на подведомственных комблагу территориях повалено 458 деревьев.

Самым старым из них был клён, который почти век рос в Михайловском сквере напротив Русского музея. Он рухнул на проезжую часть и мешал автомобилистам, пока по частям его не вывезла аварийная бригада. Ещё одно дерево повалило у Гостиного двора — порывы ветра, которые местами достигали 24 м/с, вырвали корни из земли.

Основной удар принял на себя Петроградский район, где не устояли 95 деревьев. Меньше всего работать пришлось в Московском районе. Там упали 24 дерева. Растительность обрезают, распиливают и вывозят из общественных пространств. Специалисты продолжают обследовать сады и парки в режиме полной готовности.

Просветов в ближайшем прогнозе не наблюдают, так что петербуржцев просят обходить зелёные зоны стороной и не оставлять машины под деревьями. Жертв в парках и садах среди людей накануне не было, но вот автомобилям досталось.

В городском управлении МЧС накануне также отработали более четырёхсот погодных заявок. После внезапной встречи со стихией медицинская помощь понадобилась двоим жителям Петербурга.

Синоптики обещают, что выходные в Петербурге будут спокойнее, однако безветренными их не назвать. Порывы по-прежнему будут представлять опасность для пешеходов и автомобилистов.

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