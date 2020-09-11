Буйство стихии осталось позади. Петербург ждут ветреные выходные

В Северной столице штормовой ветер в выходные сменит более умеренный, но его порывы по-прежнему будут представлять опасность для пешеходов и автомобилистов. Прогноз погоды на ближайшие сутки опубликовало городское управление МЧС.



По информации ведомства, в субботу, 12 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность, в ночное время местами пройдет небольшой дождь.

Порывы юго-западного ветра ночью будут достигать 5–10 метров в секунду, днем — 7–12 метров в секунду, в прибрежных зонах ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Температура в темное время суток составит от +8 до +10 градусов, а в середине дня воздух прогреется до +16 градусов.