Упавшие деревья и конструкции до сих пор напоминают о шторме, бушевавшем в Петербурге 10 сентября и ночью 11-го. Утром уже всё спокойно, дамба открыта.

Защитные затворы Комплекса защитных сооружений начали движение на открытие в 22 часа, и к 23 часам канал судопропускного сооружения С-1 уже был свободен для прохода судов, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.

Сильный ветер дул и ночью. Например, как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», около 1:50 он снёс кусок кровли на детскую площадку во дворе дома 20 по Ивановской улице. На проспекте Юрия Гагарина тоже ночью дерево оборвало провода.