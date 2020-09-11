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11.09.2020 08:12
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Дамба открыта, шторм «остался» в соцсетях: удар молнии у КАД, летающий с искрами забор, волны на крыше дома

Упавшие деревья и конструкции до сих пор напоминают о шторме, бушевавшем в Петербурге 10 сентября и ночью 11-го. Утром уже всё спокойно, дамба открыта.

Защитные затворы Комплекса защитных сооружений начали движение на открытие в 22 часа, и к 23 часам канал судопропускного сооружения С-1 уже был свободен для прохода судов, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.

Сильный ветер дул и ночью. Например, как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», около 1:50 он снёс кусок кровли на детскую площадку во дворе дома 20 по Ивановской улице. На проспекте Юрия Гагарина тоже ночью дерево оборвало провода.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Проспект Юрия Гагарина
Проспект Юрия ГагаринаФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Вот как бушевал вчера залив в районе «Балтийской жемчужины», волны достигали нескольких метров. Уровень воды в Дудергофском и Матисовом каналах поднялся до небывалой высоты, затоплены оказались все ступени по берегам и причал у «Жемчужной плазы», повалило множество дорожных знаков и светофоры, рассказывали местные жители в паблике «БЖonline | Балтийская Жемчужина» «ВКонтакте».

На видео попал удар молнии в ЛЭП рядом с КАД в районе Московского шоссе около 21 часа. После удара с проводов посыпались искры, и погасло освещение.

Искры непогоде удалось высечь и с помощью металлического листа. В ЖК «Я – Романтик» на улице Вадима Шефнера развалился забор, и его секции летали по двору, задевая асфальт.

На Московском проспекте, 158А, ветер пустил «волны» по крыше здания: с грохотом гуляло плохо закрепленное кровельное покрытие, пишут в «ДТП и ЧП».

В Южно-Приморском парке шторм поиграл с фонтанами.

Ну и, конечно, множество деревьев не пережили натиск стихии. Досталось и автомобилям.

Штормовой ветер в Петербурге 10 сентября поднял уровень воды в Неве до 154 см, спуски к воде были затоплены. К восьми часам вечера сотрудники МЧС отработали 242 выезда, 164 из которых пришлись на упавшие деревья.

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Комментарии (4)

262136671
Вчера ехал в 21 час вечера по КАД. Вантовый мост и все, что дальше к югу было во мраке. Боковой ветер сдувал машину. Лил дождь. Аквапланирование было реальной угрозой для всех автомобилей. Слава Богу лихачей не было и массовых аварий в это время не случилось! Жесть...
Семён Лобкотрясов
Интересно какого было на Парнасе, где людей сдувает ветром даже когда в городе полный штиль.
sektor7
Паблик местных жителей окраины города БЖоп😂
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