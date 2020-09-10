МЧС предоставило сводки с фронта борьбы с непогодой, захватившей Петербург в четверг, 10 сентября. Городская среда пасует перед штормом, среди пострадавших - деревья, машины и горожане.

Светофор на Авиационной Фото: Констнатин Селин/«Фонтанка.ру»

Как сообщили в ведомстве, к восьми часам вечера сотрудники отработали 242 выезда, 164 из которых пришлись на упавшие деревья. Так, в соцсетях список не выдержавшей стихии флоры пополняют поваленные деревья на Двинской, Весельной, Петроградской набережной, на Шостаковича.

Почти каждый раз стволы ложились на автомобили. На улице Стахановцев деревья перекрыли проезжую часть и зацепили провода. По данным МЧС, пострадали 12 автомобилей.

Фото: читатель «Фонтанки» Михаил Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

Вызовов на упавшие знаки, рекламные щиты, заборы и прочие слабозакреплённые конструкции к вечеру набралось 78. В одном случае ветер настолько раскачал козырёк торговой палатки, что тот травмировал прохожую. Ещё один пострадавший попал в больницу после того, как на строительной площадке «сдуло» манипулятор.

На Пионерской части теряет жилой комплекс «Премьер Палас»: ветер заметно раскачивает алюминиевую обшивку крыши, один такой лист уже замечен на детской площадке. На Таврической прохожие уворачивались от летящей сверху штукатурки.



читатель «Фонтанки»

«Таврическая 31-33, корпус В, сегодня в шесть часов вечера прямо у входа в подъезд развалился кусок дома - штукатурка и камни. Ремонт фасадов Фонд Капитального ремонта обещают и не делают уже пятый год в нашем доме», - пишет читательница, добавляя, что под бомбардировку чудом не попали ребёнок на самокате и женщина.



Констнатин Селин/«Фонтанка.ру»

Штормовой ветер в Петербурге поднял уровень воды в Неве до 154 см, спуски к воде затоплены. Судя по прогнозам синоптиков, расслабиться в пятницу не выйдет: 11 сентября пугают порывами до 24 метров в секунду.

