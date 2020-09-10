На Кондратьевском проспекте мужчину зажало рухнувшим краном-манипулятором

Рабочий травмирован на строительной площадке в Калининском районе Петербурга 10 сентября. На мужчину рухнул автокран, который грузили под порывами ветра.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о происшествии со стройплощадки на Кондратьевском проспекте, 58, поступила на пульт дежурного за полчаса до полудня. Помощь спасателей потребовалась 35-летнему рабочему, на которого упал грузовой манипулятор.

Мужчину зажало техникой, к приезду сотрудников МЧС и скорой он был в сознании. В пресс-службе ведомства уточнили, что в начале второго пострадавшего удалось извлечь силами спасателей и работников строительный фирмы. Его передали медикам.