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10.09.2020 13:34
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На Кондратьевском проспекте мужчину зажало рухнувшим краном-манипулятором

Рабочий травмирован на строительной площадке в Калининском районе Петербурга 10 сентября. На мужчину рухнул автокран, который грузили под порывами ветра.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о происшествии со стройплощадки на Кондратьевском проспекте, 58, поступила на пульт дежурного за полчаса до полудня. Помощь спасателей потребовалась 35-летнему рабочему, на которого упал грузовой манипулятор.

Мужчину зажало техникой, к приезду сотрудников МЧС и скорой он был в сознании. В пресс-службе ведомства уточнили, что в начале второго пострадавшего удалось извлечь силами спасателей и работников строительный фирмы. Его передали медикам.

По словам очевидцев, манипулятор завалился на бок при погрузке на него бытовки. Работы совпали с сильным порывом ветра.

Непогода в Петербурге уже подпортила настроение работникам стройки на Дальневосточном. Там на боку оказалась кабинка для уединения.

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