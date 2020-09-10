Штормовой ветер валит деревья в Петербурге. Из-за него же без кабинки для уединения остались рабочие с Дальневосточного
Штормовой ветер валит деревья в центре Петербурга.
О первых последствиях непогоды в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» рассказали жители Петербурга около полудня 10 сентября. Штормовой ветер испортил имущество автовладельцам и подпортил настроение рабочим одной из городских строек.
Как пишут очевидцы, порывов ветра не выдержало дерево у дома № 3 на улице Крыленко в Невском районе и упало прямо на припаркованные рядом с ним машины. По снимкам видно, что пострадал как минимум один автомобиль.
По той же причине повалилось дерево у дома № 18 на Нарвском проспекте в Адмиралтейском районе. Судя по опубликованным фотографиям, прежде чем превратиться в труху, оно успело побить несколько окон.
По словам очевидца Петра, с которым поговорила «Фонтанка», стекла придется менять в БЦ «Нарвский». «Отделались лёгким испугом, без пострадавших», — добавил свидетель происшествия.
К встрече со штормовым ветром оказался не готов уличный биотуалет, установленный у стройплощадки на Дальневосточном проспекте. Кабинка оказалась плохо закреплена, и ее повалило на землю.
Как сообщалось ранее, в течение дня порывы ветра в Петербурге могут достигать 23 метров в секунду, местами возможны дожди. Из-за непогоды и повышения уровня воды была закрыта дамба.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру».