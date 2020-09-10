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10.09.2020 13:00
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Штормовой ветер валит деревья в Петербурге. Из-за него же без кабинки для уединения остались рабочие с Дальневосточного

Штормовой ветер валит деревья в центре Петербурга.

О первых последствиях непогоды в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» рассказали жители Петербурга около полудня 10 сентября. Штормовой ветер испортил имущество автовладельцам и подпортил настроение рабочим одной из городских строек.

Как пишут очевидцы, порывов ветра не выдержало дерево у дома № 3 на улице Крыленко в Невском районе и упало прямо на припаркованные рядом с ним машины. По снимкам видно, что пострадал как минимум один автомобиль.

По той же причине повалилось дерево у дома № 18 на Нарвском проспекте в Адмиралтейском районе. Судя по опубликованным фотографиям, прежде чем превратиться в труху, оно успело побить несколько окон.

По словам очевидца Петра, с которым поговорила «Фонтанка», стекла придется менять в БЦ «Нарвский». «Отделались лёгким испугом, без пострадавших», — добавил свидетель происшествия.

К встрече со штормовым ветром оказался не готов уличный биотуалет, установленный у стройплощадки на Дальневосточном проспекте. Кабинка оказалась плохо закреплена, и ее повалило на землю.

Как сообщалось ранее, в течение дня порывы ветра в Петербурге могут достигать 23 метров в секунду, местами возможны дожди. Из-за непогоды и повышения уровня воды была закрыта дамба.

Павел КаравашкинФонтанка.ру».

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Комментарии (5)

prosto_5e4ce2877d5fb
Крыленко и Дальневосточный - вполне себе центр.
Питерабада.
P.S. Да и Нарвский проспект - тоже.
Хейм
А какой из этих адресов в центре, извините? Крыленко, что ли?
Misha_SPb
Из заголовка следует, что ветер валит деревья в центре города. Но все названные адреса очень далеки от центра.
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