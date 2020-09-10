О первых последствиях непогоды в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» рассказали жители Петербурга около полудня 10 сентября. Штормовой ветер испортил имущество автовладельцам и подпортил настроение рабочим одной из городских строек.



Как пишут очевидцы, порывов ветра не выдержало дерево у дома № 3 на улице Крыленко в Невском районе и упало прямо на припаркованные рядом с ним машины. По снимкам видно, что пострадал как минимум один автомобиль.



По той же причине повалилось дерево у дома № 18 на Нарвском проспекте в Адмиралтейском районе. Судя по опубликованным фотографиям, прежде чем превратиться в труху, оно успело побить несколько окон.