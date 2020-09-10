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10.09.2020 12:11
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В Петербурге из-за непогоды и повышения уровня воды закрывают дамбу

Комплекс защитных сооружений закрывает затворы дамбы из-за повышения уровня воды в Неве. Об этом сообщает 10 сентября пресс-служба сооружения.

«В связи с усилением западного и северо-западного ветра до 19–24 м/с, штормовым предупреждением на 10 сентября 2020 года от ФБГУ «Северо-Западное УГМС» прогнозируется повышение уровня воды в дельте реки Невы до критических значений», — говорится в релизе.

Затворы начали движение на закрытие в 11:20.

Одновременно с этим капитан порта «Большой порт Санкт-Петербург» распорядился приостановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

На 12.05 у Горного института уровень воды составляет 99 см. Около 9 утра он был все 111.

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