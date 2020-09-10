В Петербурге из-за непогоды и повышения уровня воды закрывают дамбу

Комплекс защитных сооружений закрывает затворы дамбы из-за повышения уровня воды в Неве. Об этом сообщает 10 сентября пресс-служба сооружения.



«В связи с усилением западного и северо-западного ветра до 19–24 м/с, штормовым предупреждением на 10 сентября 2020 года от ФБГУ «Северо-Западное УГМС» прогнозируется повышение уровня воды в дельте реки Невы до критических значений», — говорится в релизе.



Затворы начали движение на закрытие в 11:20.



Одновременно с этим капитан порта «Большой порт Санкт-Петербург» распорядился приостановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

