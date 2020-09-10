Штормовой ветер в Петербурге поднял уровень воды в Неве до 154 см, спуски к воде затоплены
Сильный ветер поднял волны в Финском заливе и нагнал воды в реки и каналы Петербурга. Уровень воды в Неве из-за шторма стремительно повысился.
В 20:06 гидрологи зафиксировали повышение до отметки 154 см над ординаром у Горного института, однако в течение 20 минут уровень чуть снизился.
Под воду вот-вот уйдёт верхняя часть перил на спусках к Фонтанке.
По данным МЧС на 20:00, уровень воды в Финском заливе на г.п. «С1 Невская губа» составил 67 см, на г.п. «С1 Финский залив» — 96 см.
Дамбу в Петербурге закрыли около полудня.
Порывы ветра в городе валят деревья, сносят крыши и плохо закреплённые конструкции. На Кондратьевском проспекте днём на мужчину рухнул автокран. Фото разрушений смотрите в подборке «Фонтанки».
В Петербурге наводнение начинается со 160 см.
Справка. За свою историю Санкт-Петербург испытал более 300 наводнений, при которых уровень воды в Неве превысил уровень Балтийского моря на 1,6 метра, и 17 раз уровень воды поднимался на 2,5 метра.