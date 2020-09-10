Сильный ветер поднял волны в Финском заливе и нагнал воды в реки и каналы Петербурга. Уровень воды в Неве из-за шторма стремительно повысился.

В 20:06 гидрологи зафиксировали повышение до отметки 154 см над ординаром у Горного института, однако в течение 20 минут уровень чуть снизился.



Под воду вот-вот уйдёт верхняя часть перил на спусках к Фонтанке.