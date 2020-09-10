Что наделал шторм в Петербурге. «Фонтанка» показывает меткие деревья и бушующие воды

Шторм в Петербурге 10 сентября уже нанёс довольно много разрушений. Большинство его жертв, как обычно, деревья, не повезло нескольким автомобилям, падают заборы и другие лёгкие конструкции. «Фонтанка» сделала попытку собрать всю появившуюся информацию о последствиях непогоды, но безуспешно — в редакцию приходят всё новые и новые письма. На канале Грибоедова, 116, легли два дерева — они попали в объектив фотокорреспондента «Фонтанки».

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

На улице Савушкина строительные леса накрыли автомобиль, никто не пострадал, сообщает наш читатель Сергей.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей

На Нарвском проспекте, где одно дерево разбило окна в доме, из-за другого пришлось перекрывать движение по проспекту на участке от Старопетергофского проспекта до Бумажной улицы, сообщал отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. В администрации Адмиралтейского района уточнили, что помимо разбитых стёкол в доме 18, по предварительной информации, повреждения получил один автомобиль. На месте работают сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное». На Таллинской улице дерево при падении порвало троллейбусные провода, что привело к замыканиям в первые мгновения, рассказывает читатель Дмитрий. В домах, впрочем, электричество есть. Людей и машин рядом, к счастью, не оказалось. Прибыли сотрудники МЧС. Самое впечатляющее зрелище — на заливе. Как выглядит бушующее море, показывает Дирекция комплекса защитных сооружений в своём Instagram. Напомним, дамбу закрыли около полудня.

Автор You-Tube канала «Sea.Music.Travel / Море.Музыка.Туризм» демонстрирует, что происходит в Кронштадте на форте Константин. Он даже закрыл форточку, но это не помогло.

Во время съёмки, на 2-й минуте, развалило пополам мощную иву.



Вода поднялась и в петербургских реках и каналах.

Фото: Читатель «Фонтанки» Антон

Между домами 109 и 115 по Краснопутиловской улице гнилое дерево повредило сразу четыре припаркованных автомобиля и провода столбов освещения. На месте работают сотрудники МЧС и полиция, пишет читатель Евгений.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений

В Басковом переулке на доме 16 порывы ветра сорвали не только полотнища, трясётся и металлическое ограждение на крыше, рассказывает Ярослав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Если никто из городских служб не сорвётся на адрес как можно скорее, то глядишь, всё полетит вниз», — опасается он.



Читатель Константин с Петроградской стороны прислал фотографии рухнувших деревьев на Чкаловском проспекте и на улице Ленина.



Фото: Читатель «Фонтанки» Константин Фото: Читатель «Фонтанки» Константин

Дерево рухнуло и в Летнем саду.

Фото: Читательница «Фонтанки» Мария Фото: Читательница «Фонтанки» Мария

В Левашово от стихии пострадал гараж.

Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь

В Колпино ветер проявил удивительную меткость, выбрав из всех возможных направлений то, где была машина.



Как сообщалось ранее, в течение дня порывы ветра в Петербурге могут достигать 23 метров в секунду, местами возможны дожди. К завтрашнему дню шторм должен стихнуть.

