Комблаг: Шквалистый ветер повалил 26 деревьев в Петербурге, в том числе старинный клен в Михайловском сквере
Ни один человек не пострадал от падения деревьев в Петербурге во время шторма 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству на 18 часов четверга.
По данным ведомства, в дежурную службу поступили сообщения о 26 поваленных шквалистым ветром деревьях. В целях безопасности закрыты некоторые сады и скверы в центре Петербурга.
Сильный удар ветра принял на себя Большой Ильинский сад в Красногвардейском районе, где не устояли три яблони и одна рябина. В Малом Ильинском саду и сквере на улице Громова рухнули один клен и одна ольха.
В Красносельском районе ветер повалил 6 деревьев, в том числе одно дерево рухнуло на проезжую часть. Сообщения об упавших на проезжую часть деревьях также поступили из Невского и Выборгского районов.
В Курортном лесопарке ветер повалил 5 деревьев.
«К сожалению, сильный порыв ветра свалил красивейший клен в Михайловском сквере прямо напротив Русского музея. Аварийная бригада уже приступила к расчистке проезжей части от упавшего ствола. По оставшемуся поврежденному дереву решение будет приниматься позже», — сообщает Комблаг.
Непогода в Петербурге 10 сентября «радовала» горожан порывами ветра до 15–20 метров в секунду. Расслабиться не удастся и завтра: в ночь на 11 сентября синоптики предупреждают об усилении ветра до 23 метров в секунду.