Комблаг: Шквалистый ветер повалил 26 деревьев в Петербурге, в том числе старинный клен в Михайловском сквере

Ни один человек не пострадал от падения деревьев в Петербурге во время шторма 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству на 18 часов четверга.

По данным ведомства, в дежурную службу поступили сообщения о 26 поваленных шквалистым ветром деревьях. В целях безопасности закрыты некоторые сады и скверы в центре Петербурга.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Сильный удар ветра принял на себя Большой Ильинский сад в Красногвардейском районе, где не устояли три яблони и одна рябина. В Малом Ильинском саду и сквере на улице Громова рухнули один клен и одна ольха.

