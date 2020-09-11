Обвиняемый в нападении на школьницу в Ломоносове признал себя насильником. Суд закрыл его в изоляторе

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 11 сентября Слудного доставили в суд с ходатайством следователя о заключении под стражу. Ему вменяют разбой и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Так квалифицировали пять часов, которые, по версии правоохранителей, Слудный провёл с пятнадцатилетней школьницей.

Петродворцовый районный суд Петербурга изолировал от общества 36-летнего Виктора Слудного, пленившего десятиклассницу для надругательств. На свободу обвиняемый не рвался.

Обоих в заброшенном здании на Александровской улице ночью 10 сентября нашла служебная собака, которую пустили по привычному маршруту не вернувшейся домой девушки. Согласно материалам дела, обвиняемый «высказал несовершеннолетней угрозу убийством, продемонстрировав нож, похитил её телефон и, сломив волю последней к сопротивлению, неоднократно совершил в отношении нее иные действия сексуального характера».

Слудный полностью согласился с версией следствия, признал вину и последовательно рассказал о случившемся. Против ареста он не возражал. Суд отправил его в изолятор до 9 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме.