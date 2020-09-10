Похищенную в Ломоносове десятиклассницу выследила служебная собака. Девушку держали в плену для надругательств

В Петербурге задержали подозреваемого в похищении десятиклассницы. К заброшенному зданию полицейских привела служебная собака.



Как стало известно «Фонтанке», ночью 10 сентября в петербургском пригороде Ломоносове велись обширные поиски пятнадцатилетней школьницы. Накануне около семи вечера она вышла из дома на улице Некрасова, чтобы дойти до салона красоты на Александровской улице, где работает ее мать. По пути девушка исчезла, ее сотовый телефон был отключен.

Мать пропавшей обратилась к полицейским. В помощники они взяли служебную собаку и пустили по привычному маршруту следования школьницы от дома.