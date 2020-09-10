FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 08:43
5
Печать

Похищенную в Ломоносове десятиклассницу выследила служебная собака. Девушку держали в плену для надругательств

В Петербурге задержали подозреваемого в похищении десятиклассницы. К заброшенному зданию полицейских привела служебная собака.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 10 сентября в петербургском пригороде Ломоносове велись обширные поиски пятнадцатилетней школьницы. Накануне около семи вечера она вышла из дома на улице Некрасова, чтобы дойти до салона красоты на Александровской улице, где работает ее мать. По пути девушка исчезла, ее сотовый телефон был отключен.

Мать пропавшей обратилась к полицейским. В помощники они взяли служебную собаку и пустили по привычному маршруту следования школьницы от дома.

Кинолога собака привела в заброшенное здание на Александровской улице - в двух шагах от салона красоты.

Девушка была не одна, в компании 36-летнего местного жителя Виктора С. От полицейских он попытался сбежать. Школьница рассказала, что по пути от дома ее похитили, привели под угрозой ножа к Финскому заливу, надругались, потом затащили и насильно удерживали с новыми попытками сексуального характера.

Задержанный, по данным «Фонтанки», длительное время находился под административным надзором полиции после освобождения из колонии в 2011 году. Он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, угон автомобиля, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

german_5e4d02dc5a4f9
Слава Богу, успели.
Большая вероятность, что попытался бы избавиться.
Mazzzz
Скоро самим есть будет нечего , смертную казнь пора вводить , но только по решению присяжных .
Wuhan Proletarian
Пожизненное мерзавцу, только"Черный дельфин".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний