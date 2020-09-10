Похищенную в Ломоносове десятиклассницу выследила служебная собака. Девушку держали в плену для надругательств
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении десятиклассницы. К заброшенному зданию полицейских привела служебная собака.
Как стало известно «Фонтанке», ночью 10 сентября в петербургском пригороде Ломоносове велись обширные поиски пятнадцатилетней школьницы. Накануне около семи вечера она вышла из дома на улице Некрасова, чтобы дойти до салона красоты на Александровской улице, где работает ее мать. По пути девушка исчезла, ее сотовый телефон был отключен.
Мать пропавшей обратилась к полицейским. В помощники они взяли служебную собаку и пустили по привычному маршруту следования школьницы от дома.
Кинолога собака привела в заброшенное здание на Александровской улице - в двух шагах от салона красоты.
Девушка была не одна, в компании 36-летнего местного жителя Виктора С. От полицейских он попытался сбежать. Школьница рассказала, что по пути от дома ее похитили, привели под угрозой ножа к Финскому заливу, надругались, потом затащили и насильно удерживали с новыми попытками сексуального характера.
Задержанный, по данным «Фонтанки», длительное время находился под административным надзором полиции после освобождения из колонии в 2011 году. Он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, угон автомобиля, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.