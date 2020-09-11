FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 15:52
6
Печать

«Мы всегда привыкли быть первыми». Лавров пошутил о вмешательстве в американские выборы

Сергей Лавров пошутил про опрос американских политиков о вмешательстве в выборы США 11 сентября 2020 года.

Министр иностранных дел России прокомментировал опрос, который был проведен среди американках политиков. Их спросили, какая страна больше вмешивается в выборы в США.

«В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика», — цитирует 11 сентября заявление Сергея Лаврова ТАСС.

На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр пошутил, что России «обидно», что лидером в опросе стали китайцы. «Мы всегда привыкли быть первыми», — резюмировал Лавров.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Предвыборная борьба развернется между нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом, который будет представлять республиканскую партию, и демократом Джо Байденом. Коронавирус внес свои коррективы, и американцы разрешили голосовать дистанционно, что не нравится кандидату от республиканцев. Власти США неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве в выборы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Cashmare
в 2014-м каааак начали шутить, так до сих пор всё не остановятся
Kot Piter
«Мы всегда привыкли быть первыми» - в этот момент представитель Китая похихикал в кулак или искренне "заржал"?! =D
261697121
Да сколько можно уже терпеть эту наглую рожу. В чёрный список на въезд, а ещё лучше уголовное дело в США, тем более сам признался.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний