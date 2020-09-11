«Мы всегда привыкли быть первыми». Лавров пошутил о вмешательстве в американские выборы
Сергей Лавров пошутил про опрос американских политиков о вмешательстве в выборы США 11 сентября 2020 года.
Министр иностранных дел России прокомментировал опрос, который был проведен среди американках политиков. Их спросили, какая страна больше вмешивается в выборы в США.
«В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика», — цитирует 11 сентября заявление Сергея Лаврова ТАСС.
На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр пошутил, что России «обидно», что лидером в опросе стали китайцы. «Мы всегда привыкли быть первыми», — резюмировал Лавров.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Предвыборная борьба развернется между нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом, который будет представлять республиканскую партию, и демократом Джо Байденом. Коронавирус внес свои коррективы, и американцы разрешили голосовать дистанционно, что не нравится кандидату от республиканцев. Власти США неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве в выборы.