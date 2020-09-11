«Мы всегда привыкли быть первыми». Лавров пошутил о вмешательстве в американские выборы

Сергей Лавров пошутил про опрос американских политиков о вмешательстве в выборы США 11 сентября 2020 года.



Министр иностранных дел России прокомментировал опрос, который был проведен среди американках политиков. Их спросили, какая страна больше вмешивается в выборы в США.

«В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика», — цитирует 11 сентября заявление Сергея Лаврова ТАСС.

На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр пошутил, что России «обидно», что лидером в опросе стали китайцы. «Мы всегда привыкли быть первыми», — резюмировал Лавров.