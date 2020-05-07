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07.05.2020 07:02
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В США решили опубликовать несколько десятков документов о «российском вмешательстве» в выборы

Комитет палаты представителей по разведке США готовится обнародовать 53 стенограммы показаний о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 году.

О том, что документы готовы для публикации, главу комитета Адама Шиффа уведомил и. о. директора национальной разведки Ричард Гренелл. Как заявил пресс-секретарь комитета, аппарат Гренелла завершил анализ стенограмм на предмет секретности, а Белый дом «после более чем годичной неоправданной задержки» дал согласие на их обнародование, сообщает 7 мая РБК со ссылкой на Politico.

«Все стенограммы с нашими обязательными изменениями могут быть опубликованы без каких-либо опасений по поводу раскрытия секретных материалов», — приводит Fox News выдержку из отправленного 4 мая письма Гренелла.

Телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации и разведывательного сообщества сообщает, что в подготовленных для публикации стенограммах говорится, что у сотрудников разведки и правоохранительных органов США не было никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. К такому же выводу пришел и спецпрокурор Роберт Мюллер, чей доклад был обнародован в прошлом году. При этом в документе утверждалось, что Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Москва отрицает и то, и другое.

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Комментарии (1)

Pilat
Я надеюсь Фонтанка переведет нам эти откровения.
Лично я прямо в нетерпении :-)
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