В США решили опубликовать несколько десятков документов о «российском вмешательстве» в выборы

О том, что документы готовы для публикации, главу комитета Адама Шиффа уведомил и. о. директора национальной разведки Ричард Гренелл. Как заявил пресс-секретарь комитета, аппарат Гренелла завершил анализ стенограмм на предмет секретности, а Белый дом «после более чем годичной неоправданной задержки» дал согласие на их обнародование, сообщает 7 мая РБК со ссылкой на Politico.

«Все стенограммы с нашими обязательными изменениями могут быть опубликованы без каких-либо опасений по поводу раскрытия секретных материалов», — приводит Fox News выдержку из отправленного 4 мая письма Гренелла.



Телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации и разведывательного сообщества сообщает, что в подготовленных для публикации стенограммах говорится, что у сотрудников разведки и правоохранительных органов США не было никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. К такому же выводу пришел и спецпрокурор Роберт Мюллер, чей доклад был обнародован в прошлом году. При этом в документе утверждалось, что Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Москва отрицает и то, и другое.

