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30.07.2020 16:27
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Трамп задумал перенести президентские выборы, чтобы люди потом смогли безопасно проголосовать

Президент США написал в twitter, что предстоящие выборы главы государства станут «самыми неточными и мошенническими» из-за вызванного коронавирусом дистанционного голосования.

«С голосованием по почте выборы 2020 года станут самыми неточным и мошенническими в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать???» — написал 30 июля Дональд Трамп в twitter.

Ранее он критиковал вариант дистанционного голосования, так как это якобы легкий способ для других стран повлиять на результат.

Выборы в США пройдут 3 ноября. Америка остается мировым лидером по числу выявленных случаев COVID-19.

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Комментарии (3)

f0ntan
От затягивания выборов его рейтинг, напротив, может скатиться к нулю. Для него лучше всего было бы президентские выборы проводить досрочно, до короновируса, когда его рейтинг был на пике популярности и не было никаких протестов.
dddmmm
Меняй лучше Конституцию и сроки обнуляй. Видишь как это легко и просто.
Barmaley_5e4d0211d3423
Теперь всё встало на свои места ...
:)
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