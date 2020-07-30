Трамп задумал перенести президентские выборы, чтобы люди потом смогли безопасно проголосовать
Президент США написал в twitter, что предстоящие выборы главы государства станут «самыми неточными и мошенническими» из-за вызванного коронавирусом дистанционного голосования.
«С голосованием по почте выборы 2020 года станут самыми неточным и мошенническими в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать???» — написал 30 июля Дональд Трамп в twitter.
With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020
Ранее он критиковал вариант дистанционного голосования, так как это якобы легкий способ для других стран повлиять на результат.
Выборы в США пройдут 3 ноября. Америка остается мировым лидером по числу выявленных случаев COVID-19.