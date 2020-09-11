Ботсад приглашает на традиционный чайный фестиваль

Традиционный фестиваль Ботсада, посвящённый чайным растениям и традициям, в этом году пройдёт 12 и 13 сентября с 10 до 18:30. В программе – прогулка по Тропическому маршруту (включает викторную оранжерею), выступление Клоун-мим-театра «Мимигранты» с интерактивным представлением «ОтЧАЙный ЦИРК», детский квест «Тропическое путешествие Муравьишки» (6+), выставка чайных растений, японской и китайской чайной посуды и ваз керамической мастерской «Бисквит». Также будет римская и современная мозаика студии «Сад Гранат». Традиционно гостям предложат чай из самовара от самоварщика Константина Хилинского.

Также будет открыт Ботанический музей, можно будет прогуляться в Японском саду около нижней чаши пруда (с 12 до 16 часов). Организаторы обращают внимание, что в павильон «Зелёный домик» и в музей заходить нужно в маске.



Отдельные билеты в парк 12-го и 13-го числа продаваться не будут. Но зато билеты можно снова купить онлайн, так что есть шанс избежать длинной очереди перед кассами (которые открыты до 17:30). Подробности — на сайте Ботсада.



Отметим, что любителям чайных традиций будет интересна выставка керамики и предметов чайной церемонии «Керамика Якисимэ: метаморфозы земли», которая пройдёт с 14 сентября по 11 октября в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры на Невском, 179. Выставка пройдёт под патронажем Генконсульства Японии в Петербурге.



Анастасия Семенович

