Музей городской скульптуры зовет любоваться японской керамикой якисимэ — старинной и современной

На выставке «Керамика якисимэ: метаморфозы земли» будут предметы японского прикладного искусства — от старинных до современных, всего более ста экспонатов. Япония славится тщательным сохранением традиций и причудливой ментальностью, за счёт чего художественные образы японских мастеров получаются непривычными и притягательными для людей условного Запада.

На выставке в Новом зале музея городской скульптуры представят керамику, исполненную в древней технике якисимэ. 0+

Техника якисимэ используется со средних веков (самые ранние вещи относятся к IV–V векам), она предполагает обжиг неглазурованных предметов из глины при высокой температуре. Образуется твёрдый керамический сплав, а печная зола формирует на нем случайный рисунок, так называемую пепловую глазурь. Эту уникальность и красоту в керамики якисимэ и ценят.

На выставке будут предметы для чайной церемонии и столовая утварь, а также работы современных художников, в том числе скульптор ов, в старинной технике (мы помним об особом отношении японцев к традициям).



Выставка пройдет в Новом зале Музея городской скульптуры на Невском, 179, с 14 сентября (открытие в 16 часов, количество гостей на церемонии ограничено) до 11 октября.

