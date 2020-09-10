Из-за вандалов в центре Петербурга МВД расширит маршруты патрулей

В местах Центрального района Санкт-Петербурга, где чаще всего орудуют вандалы, будут проходить ежедневные патрули полиции, пишет 10 сентября ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция) в группе «ВКонтакте».



«В перечень адресов вошли основные улицы Центрального района, где неоднократно фиксировались самовольные надписи и рисунки, особенно носящие оскорбительный характер и рекламирующие противоправные товары и услуги», - сообщил ГАТИ.



Информация о самых «испорченных» местах Центрального района была переда в ГУ МВД по итогам проведения «Недели чистоты», в рамках которой было проверено 2327 зданий, из которых 778 находятся в ненадлежащем состоянии.

