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10.09.2020 18:35
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Из-за вандалов в центре Петербурга МВД расширит маршруты патрулей

В местах Центрального района Санкт-Петербурга, где чаще всего орудуют вандалы, будут проходить ежедневные патрули полиции, пишет 10 сентября ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция) в группе «ВКонтакте».

«В перечень адресов вошли основные улицы Центрального района, где неоднократно фиксировались самовольные надписи и рисунки, особенно носящие оскорбительный характер и рекламирующие противоправные товары и услуги», - сообщил ГАТИ.

Информация о самых «испорченных» местах Центрального района была переда в ГУ МВД по итогам проведения «Недели чистоты», в рамках которой было проверено 2327 зданий, из которых 778 находятся в ненадлежащем состоянии.

Из-за порчи вида общественных мест уже рассмотрено 117 дел об административных правонарушениях и вынесено 37 постановлений с общей суммой штрафа в 7.2 миллиона рублей.

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