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10.09.2020 16:34
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Суд прекратил дела против двух активистов за протестные лозунги на акции памяти Бориса Немцова

Петроградский районный суд Петербурга прекратил дела против двух активистов за лозунги во время акции памяти Бориса Немцова. Об этом 10 сентября со ссылкой на юриста Варвару Михайлову сообщил телеграм-канал проекта «Агоры» — «Апология протеста».

Федерального координатора движения «Весна» Александра Верещагина и муниципального депутата Максима Халимовского оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого за лозунги против действующей власти на акции 29 февраля в память Бориса Немцова.

Решения были обжалованы в Горсуде и вернулись на новое рассмотрение, в рамках которого дела были прекращены.

Смольный дважды отказывался согласовывать шествие. В последний момент организаторы получили согласие на короткий маршрут от станции метро «Горьковская» до Соловецкого камня. Напомним, акция не обошлась без задержаний.

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