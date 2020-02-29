В Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова

В Петербурге 29 февраля участники акции памяти политика Бориса Немцова начали движение от станции метро «Горьковская» к Троицкой площади, передает корреспондент «Фонтанки». По оценке редакции, на мероприятие собралось 600 человек. Организаторы сообщают о тысяче собравшихся.
Колонна начала движение по Александровскому парку. Участники трижды проскандировали «Наше имя — Борис Немцов». Полиция предупреждает о недопустимости нарушений — согласована акция на Троицкой площади, поэтому по пути к ней колонну просят не скандировать и не использовать плакаты.
Шествие возглавляет депутат Заксобрания Борис Вишневский. На акцию пришел актер Иван Краско. Когда колонна пересекала Каменноостровский проспект, его перекрывали.
Силовые структуры основательно подготовились к маршу. По информации «Фонтанки», следить за мероприятием привлекли 800 росгвардейцев, а спецтехника, в том числе автозаки и «Тигр», судя по номерам, приехали из Петрозаводска.
Накануне Смольный дважды не согласовал марш памяти. За два дня до акции организаторы получили согласие на короткий маршрут — от «Горьковской» до Троицкой площади, там у Соловецкого камня пройдет траурная акция.
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.