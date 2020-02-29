В Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова

В Петербурге 29 февраля участники акции памяти политика Бориса Немцова начали движение от станции метро «Горьковская» к Троицкой площади, передает корреспондент «Фонтанки». По оценке редакции, на мероприятие собралось 600 человек. Организаторы сообщают о тысяче собравшихся.

Колонна начала движение по Александровскому парку. Участники трижды проскандировали «Наше имя — Борис Немцов». Полиция предупреждает о недопустимости нарушений — согласована акция на Троицкой площади, поэтому по пути к ней колонну просят не скандировать и не использовать плакаты.