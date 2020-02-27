Смольный согласовал марш памяти Немцова в Петербурге. Маршрут будет коротким
Правительство города согласовало марш памяти политика Бориса Немцова. Об этом 27 февраля сообщил в Facebook один из заявителей, лидер парламентской фракции «Яблоко» в Петербурге Борис Вишневский.
Как пояснил депутат, его и ряд других членов оргкомитета известили, что мероприятие было согласовано властями города. Шествие стартует в полдень 29 февраля от станции метро «Горьковская», участники пройдут до Троицкой площади, где час спустя у Соловецкого камня состоится траурная акция.
Ранее Смольный дважды отказывал заявителям в согласовании памятной акции. Чиновники объясняли отказ одобрить предложенные маршруты ремонтными работами или тем, что использованная в заявке аббревиатура «РФ» отсутствует в Конституции.
Справка:
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.