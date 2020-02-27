FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
65.52р71.24р
27.02.2020 13:52
0
Печать

Смольный согласовал марш памяти Немцова в Петербурге. Маршрут будет коротким

Правительство города согласовало марш памяти политика Бориса Немцова. Об этом 27 февраля сообщил в Facebook один из заявителей, лидер парламентской фракции «Яблоко» в Петербурге Борис Вишневский.

Как пояснил депутат, его и ряд других членов оргкомитета известили, что мероприятие было согласовано властями города. Шествие стартует в полдень 29 февраля от станции метро «Горьковская», участники пройдут до Троицкой площади, где час спустя у Соловецкого камня состоится траурная акция.

Ранее Смольный дважды отказывал заявителям в согласовании памятной акции. Чиновники объясняли отказ одобрить предложенные маршруты ремонтными работами или тем, что использованная в заявке аббревиатура «РФ» отсутствует в Конституции.

Справка:

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний