Смольный согласовал марш памяти Немцова в Петербурге. Маршрут будет коротким

Правительство города согласовало марш памяти политика Бориса Немцова. Об этом 27 февраля сообщил в Facebook один из заявителей, лидер парламентской фракции «Яблоко» в Петербурге Борис Вишневский.



Как пояснил депутат, его и ряд других членов оргкомитета известили, что мероприятие было согласовано властями города. Шествие стартует в полдень 29 февраля от станции метро «Горьковская», участники пройдут до Троицкой площади, где час спустя у Соловецкого камня состоится траурная акция.

Ранее Смольный дважды отказывал заявителям в согласовании памятной акции. Чиновники объясняли отказ одобрить предложенные маршруты ремонтными работами или тем, что использованная в заявке аббревиатура «РФ» отсутствует в Конституции.