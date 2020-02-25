Комитет по вопросам законности Петербурга отказался согласовать марш памяти Бориса Немцова. Из ответа Смольного заявителям следует, что аббревиатура «РФ» не ясна, поскольку в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует. Информацию «Фонтанке» 25 февраля подтвердил член оргкомитета Денис Михайлов.



Заявление о проведении мероприятия подали Денис Михайлов, Владимир Молодоженя и Александра Бруссер. В нем чиновникам предлагалось согласовать один из пяти вариантов маршрутов для марша. В ответе комитет по вопросам законности (документ есть в распоряжении редакции) указывает, что в ходе согласования организаторы изменили цель мероприятия, которую чиновники сочли недостаточно определенной.

