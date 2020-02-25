Смольный отказался согласовать марш Немцова. Чиновники не опознали аббревиатуру «РФ» и не поняли, кто осуществляет репрессии
Комитет по вопросам законности Петербурга отказался согласовать марш памяти Бориса Немцова. Из ответа Смольного заявителям следует, что аббревиатура «РФ» не ясна, поскольку в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует. Информацию «Фонтанке» 25 февраля подтвердил член оргкомитета Денис Михайлов.
Заявление о проведении мероприятия подали Денис Михайлов, Владимир Молодоженя и Александра Бруссер. В нем чиновникам предлагалось согласовать один из пяти вариантов маршрутов для марша. В ответе комитет по вопросам законности (документ есть в распоряжении редакции) указывает, что в ходе согласования организаторы изменили цель мероприятия, которую чиновники сочли недостаточно определенной.
В частности, Смольный смутили выражения «осуждение политических репрессий», «нарушение прав и свобод человека», «требование сменяемости власти в РФ». «Неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь, где, кем и каким образом они осуществляются, что подразумевается под аббревиатурой «РФ». В действующем законодательстве и Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует», — говорится в ответе комитета.
Также Смольный подсчитал, что из-за перекрытия Троицкого моста на полтора часа (один из предложенных маршрутов) будут нарушены права 600 тысяч человек (или 600 тысяч водителей). Считали, исходя из того, что общественный транспорт ходит с интервалом в 10–15 минут (в каждом из них в среднем едут 10 человек). И за время мероприятия по мосту проедет до 60 единиц в одну сторону, а также до 600 тысяч других транспортных средств.
Взамен чиновники предложили повторно рассмотреть вопрос о проведении марша в Удельном парке или митинга на площади Ленина.
Ранее отказ на проведение марша получил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. По всем восьми предложенным маршрутам в день и время, заявленное для марша, будет идти ремонт.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, его посадили на 20 лет. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.