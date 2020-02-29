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29.02.2020 13:07
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На акции памяти Немцова в Петербурге начались первые задержания

В Петербурге начались первые задержания на марше памяти Бориса Немцова.

По информации «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидцев, активистов Дмитрия Скурихина («Открытая Россия») и Рената Нурулина задержали, когда они шли с растяжкой. Также задержали Людмилу Дубовую и Алексея Болгарова (оба — движение «Солидарность»).

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в районе шествия, похоже, глушат связь.

А центр города встал в пробке: не только Петроградская сторона, но и Садовая улица вдоль Марсова поля. Очень много снегоуборочной техники.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Неужели они снова подобными мерами пытаются удержать свою власть в стране? Ничему их история не учит... Ничему...
Snaky
В карантин повезут? Как завтрашних крестноходцев за кагор?
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