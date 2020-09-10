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10.09.2020 16:24
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Глава Центра Алмазова хочет привиться от коронавируса, но вакцины нет в Петербурге

Директор Центра им. Алмазова Евгений Шляхто и руководитель городской межведомственной рабочей группы по коронавирусу сказал, что хотел бы попробовать отечественную вакцину от COVID-19. Но в Петербурге её пока нет.

«К сожалению, вакцины в Петербурге, как я пониманию, еще нет. Мы очень ждем этой вакцины, — сказал он журналистам 10 сентября. — Мы ждем, когда будет вакцина, и я думаю, что в целом (с другими сотрудниками) примем участие в этом важном и нужном мероприятии».

Ранее прививку сделал мэр Москвы Сергей Собянин. На встрече с Владимиром Путиным он рассказал о своих впечатлениях от неё.

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Комментарии (1)

coronel
Гамалеи! Срочно пришлите вакцины!
Нам с Шляхто привиться нужно.
Уже плечо раззуделось до нЕльзя.
Уже американцы шлют чвою обезьянью - а вы всё медлите с Петербургом.
И да, я - первый. Все - в очередь!
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