«Чувствую себя нормально». Собянин рассказал Путину о сделанной прививке от коронавируса
Мэр Москвы на встрече с Владимиром Путиным рассказал о своих впечатлениях от прививки от COVID-19.
«Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», — ответил 4 сентября Собянин на вопрос президента о сделанной прививке.
Владимир Путин также поинтересовался, не поднималась ли у столичного градоначальника температура. Тот ответил отрицательно и добавил, что «практически не почувствовал никаких последствий». «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — сообщил Собянин.
Он подчеркнул, что своим примером хотел «придать тонус коллегам» и «быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации».
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