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04.09.2020 12:47
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«Чувствую себя нормально». Собянин рассказал Путину о сделанной прививке от коронавируса

Мэр Москвы на встрече с Владимиром Путиным рассказал о своих впечатлениях от прививки от COVID-19.

«Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», — ответил 4 сентября Собянин на вопрос президента о сделанной прививке.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Владимир Путин также поинтересовался, не поднималась ли у столичного градоначальника температура. Тот ответил отрицательно и добавил, что «практически не почувствовал никаких последствий». «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что своим примером хотел «придать тонус коллегам» и «быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации».

Ранее мэр столицы заметил, что Москва прошла тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем другие крупные города. Он также допустил «локальные вспышки инфекции» осенью.

Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что массовая вакцинация населения страны от коронавируса начнется после ноября этого года. Первые поставки отечественной вакцины будут налажены в сентябре.

В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (3)

Barmaley_5e4d0211d3423
Что-то президент не очень хорошо выглядит Это точно он?
gencon
А если перепутают и новичок вколят? Чего то собянин не договаривает
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