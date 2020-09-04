Мэр Москвы на встрече с Владимиром Путиным рассказал о своих впечатлениях от прививки от COVID-19.



«Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», — ответил 4 сентября Собянин на вопрос президента о сделанной прививке.