Песков опроверг обязательное вакцинирование от коронавируса

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что в России не будет обязательного вакцинирования от COVID-19.



«Прививаться от коронавируса можно и нужно только добровольно, здесь не может быть никакого принуждения или обязательного вакцинирования», — цитирует 10 сентября заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».



По его словам, вакцина остается «единственным средством» для борьбы с пандемией COVID-19. Песков призвал всех желающих принять участие в тестах российского препарата.



11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. Регистрация прошла до третьего этапа клинических испытаний.

