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10.09.2020 13:28
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Песков опроверг обязательное вакцинирование от коронавируса

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что в России не будет обязательного вакцинирования от COVID-19.

«Прививаться от коронавируса можно и нужно только добровольно, здесь не может быть никакого принуждения или обязательного вакцинирования», — цитирует 10 сентября заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, вакцина остается «единственным средством» для борьбы с пандемией COVID-19. Песков призвал всех желающих принять участие в тестах российского препарата.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. Регистрация прошла до третьего этапа клинических испытаний.

С начала пандемии в России выявлено 1 046 370 случаев коронавируса.

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Комментарии (2)

Cashmare
вакцинация - только добровольно! а кто добровольно не привился - штраф 5 тыр за каждый выход из дома! ))
hedgehog_
интересно, член отряда дочери путина, получил хотябы почетную грамоту за добровольное тестирование?
и если пиьсков что-то говорит, значит так не будет. хотя много-много непонятной вакцины еще надо как-то сделать из чего-то, так что ждать необязательную привику еще годы
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