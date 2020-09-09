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09.09.2020 17:29
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Новый год с кешбэком. В правительстве считают, что программу возврата денег за путешествия по России нужно продлить до конца года

Программу туров с кешбэком нужно продлить как минимум до конца года и распространить на новогодние каникулы. Такое мнение на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 9 сентября высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей; там было ограничение — четыре ночи, наверное, это очень большое ограничение, две ночи можно будет сделать», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, доработать программу нужно с учетом предложений граждан и представителей туриндустрии, так, чтобы воспользоваться этой услугой можно было бы «в два клика».

Вице-премьер отметил, что программа туристического кешбэка получила позитивный отклик от бизнеса и россиян. На каждый рубль, потраченный на инициативу из федерального бюджета, было дополнительно привлечено около 7 рублей, сказал Чернышенко.

Программа кешбэка за туры по России действовала с 21 по 28 августа. Купив по ней путевку, россияне могли получить обратно от 5 до 15 тыс. рублей. По условиям, путешествие должно было начаться до 20 декабря 2020 года и завершиться до 31 декабря.

Из федерального бюджета на программу выделили 15 млрд рублей. Однако, по предварительным итогам Ростуризма, по ней было куплено туров на 1,4 млрд рублей, а значит, путешественникам с них вернется едва ли 300 млн рублей.

Несмотря на это, представители сферы туризма и гостиничной индустрии попросили продлить программу. О том, как она поддержала петербургских игроков этого рынка, читайте в материале «Фонтанки».

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