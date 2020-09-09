«Ночлежка» собирает средства на издание сборника российских писателей в поддержку бездомных

В сборник под названием «Дом» войдут произведения таких писателей, как Алексей Сальников, Алёна Долецкая, Борис Акунин, Вера Полозкова, Галина Юзефович, Дина Рубина, Евгений Водолазкин, Леонид Парфенов, и многих других. Как рассказали в «Ночлежке», все авторы и издательство отказались от гонораров, а краудфандинговая платформа, где идёт сбор, от комиссии. Это позволит выручить от продажи книги в 2–3 раза большую сумму. Кроме того, издание сборника — это поддержка «Ночлежки» на годы вперёд.

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» объявила о сборе средств на издание книги, в которой будут собраны рассказы современных российских писателей. Средства, вырученные с продажи, будут направлены на работу проектов организации.

«Вы присоединяетесь к сбору сейчас, а деньги от продажи изданной книги будут приходить к нам до тех пор, пока не раскупят весь тираж. Вы можете участвовать в сборе любой суммой, а вкладывая от 500 рублей, вы получите свой экземпляр. Кроме того, мы приготовили множество крутых лотов, ищите их на странице сбора. На полках книжных магазинов «Дом» точно не залежится, ведь в нем собраны рассказы лучших российских писателей современности», — рассказали в «Ночлежке».

В организации подчеркнули, что «Дом» — не книжка о благотворительности. Это — настоящая, хорошая художественная и публицистическая литература.

На издание книги необходимо 680 тысяч рублей. Эту сумму необходимо собрать до 7 октября.

Поддержать сбор можно здесь.