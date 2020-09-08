В мессенджере Telegram появились стикеры, на которых российская вакцина от коронавиурса «Спутник V» борется с коронавирусом и пытается шутить.



«Мы сделали стикерпак, посвященный российской вакцине «Спутник V». Пользуйтесь и не болейте!» — сообщил 8 сентября столичный оперштаб по борьбе с COVID1–19 в своем Telegram-канале.

Всего было подготовлено 10 стикеров. Почти на половине из них главным персонажем является вакцина, которая борется с вирусом. «Я, вообще-то, мир спасаю», «Вирус покинул чат», «Этот баян мы в марте видели», «Не могу сегодня встретиться — размножаю антитела», — такие фразы используются в качестве подписей к анимированным картинкам.