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08.09.2020 16:06
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«Я, вообще-то, мир спасаю». В Telegram появились стикеры с российской вакциной от коронавируса

Фото: скриншот стикерпэка

В мессенджере Telegram появились стикеры, на которых российская вакцина от коронавиурса «Спутник V» борется с коронавирусом и пытается шутить.

«Мы сделали стикерпак, посвященный российской вакцине «Спутник V». Пользуйтесь и не болейте!» — сообщил 8 сентября столичный оперштаб по борьбе с COVID1–19 в своем Telegram-канале.

Всего было подготовлено 10 стикеров. Почти на половине из них главным персонажем является вакцина, которая борется с вирусом. «Я, вообще-то, мир спасаю», «Вирус покинул чат», «Этот баян мы в марте видели», «Не могу сегодня встретиться — размножаю антитела», — такие фразы используются в качестве подписей к анимированным картинкам.

Несколько стикеров посвящены COVID-19. Так, коронавирус «уходит, чтобы вернуться», интересуется «как там в офисе» и самоизолируется.

Фото: скриншот стикерпэка

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. Регистрация прошла до третьего этапа клинических испытаний.

Фото: скриншот стикерпэка
Фото: скриншот стикерпэка
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

zlopopik
А как же билли гейтс? Ему дадут заработать? Он так старался, готовился, и что, опять его прокрутят, как с Эболой? зря что-ли пандемию устраивали?
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