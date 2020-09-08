Торговая сеть «Ряды» прекратит работу с 14 сентября. Клиентам предложили вернуть деньги за клубные карты

Торговая сеть «Ряды» прекратит работу с начала следующей недели. Информация появилась в официальной группе ретейлера 8 сентября. «13 сентября 2020 г. мы открыты до 23:59 — это последний день работы оптоклубов», — говорится в сообщении.



О том, что сеть «Ряды» может в ближайшее время уйти с рынка, ранее сообщила «Фонтанка». Руководство сети информацию не комментировало. Проект с начала работы в 2015 году был убыточным. По мнению экспертов, пандемия коронавируса, из-за которой люди стали меньше посещать гипермаркеты, могла окончательно подкосить бизнес. Сейчас под управлением ретейлера работают три магазина-склада в Петербурге. Магазин в Москве закрылся еще летом.