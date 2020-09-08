Торговая сеть «Ряды» прекратит работу с 14 сентября. Клиентам предложили вернуть деньги за клубные карты
Торговая сеть «Ряды» прекратит работу с начала следующей недели. Информация появилась в официальной группе ретейлера 8 сентября. «13 сентября 2020 г. мы открыты до 23:59 — это последний день работы оптоклубов», — говорится в сообщении.
О том, что сеть «Ряды» может в ближайшее время уйти с рынка, ранее сообщила «Фонтанка». Руководство сети информацию не комментировало. Проект с начала работы в 2015 году был убыточным. По мнению экспертов, пандемия коронавируса, из-за которой люди стали меньше посещать гипермаркеты, могла окончательно подкосить бизнес. Сейчас под управлением ретейлера работают три магазина-склада в Петербурге. Магазин в Москве закрылся еще летом.
Ретейлер предлагает клиентам вернуть остаточную стоимость действующих клубных карт, оформив заявку на стойке информации по 13 сентября включительно. С 14 по 30 сентября заявление можно будет подать через личный кабинет на сайте. Возврат денежных средств будет осуществлён до конца года.
Сеть оптоклубов «Ряды» начала работу в 2015 году. Выручка по итогам 2019 года составила 6,7 млрд рублей. Создателями проекта выступили акционеры «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер. По данным СПАРК, сейчас 68,99% ООО «Бигбокс», управляющей «Рядами», принадлежит супруге Августа Мейера Инне Мейер. 31,01% в 2017 году перешли от компании Svoboda Мейера и Костыгина компании «Бавария ООО», зарегистрированной в США.