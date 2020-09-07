Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

О том, что сеть оптоклубов «Ряды» испытывает финансовые сложности и может в ближайшее время остановить работу, «Фонтанке» рассказали поставщики ретейлера. По словам одного из них, закупщики компании 7 сентября, не объясняя причин, посоветовали не отгружать товар. «Мы были одними из последних, кто продолжал с ними работать, несмотря на накопившиеся долги», — отметил собеседник издания. По словам другого контрагента «Рядов», в отделе закупок его предупредили, что магазины будут работать максимум до конца этой недели и потом закроются. Еще один поставщик также получил от менеджеров ретейлера сигнал о возможном скором закрытии, но без указания точных дат.



Сеть оптоклубов «Ряды» — продуктовый проект акционеров «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера — была запущена в 2015 году. Предприниматели позиционировали его как уникальный для российского рынка формат, аналогичный американскому Costco: магазин-склад с годовыми абонементами, которые дают право на большую скидку.

Получив от города статус стратегического инвестора, предприниматели пообещали повторить успех «Ленты» и уже через пять лет построить в Северной столице дюжину «Рядов» и еще десять в Москве. Но, увязнув в борьбе за «Юлмарт», акционеры не смогли исполнить задуманное. В итоге в Петербурге заработали три оптоклуба (на Шафировском проспекте, Пулковском шоссе и Мурманском шоссе) и еще один — в подмосковных Мытищах. Последний компания закрыла летом 2020 года, сославшись на его низкие операционные показатели. Взамен ретейлер пообещал построить четвертый магазин в Петербурге, но так и не представил конкретных планов.

По всей видимости, американская модель не слишком прижилась в российских реалиях: за четыре года проект так и не вышел в плюс. В 2019 году перестала расти и выручка. В итоге в прошлом году ретейлер наторговал на 6,7 млрд рублей, получив убыток в 797 млн рублей. При этом компания начала испытывать сложности в расчетах с поставщиками. За 2019 год к «Рядам» было подано 14 исков на 52 млн рублей.



Промежуточная отчетность за первое полугодие 2020 года не публиковалась. Но, судя по картотеке арбитража, положение поправить не удалось. С января по август контрагенты предъявили «Рядам» 30 претензий на 60 млн рублей. Платежная дисциплина ухудшилась: в последние три месяца среднее значение просрочки составляет 69 дней, тогда как в 2019 году — 26 дней.

Генеральный директор «Рядов» Елена Стрельцова на момент публикации не ответила на запрос «Фонтанки». Сооснователь ретейлера Дмитрий Костыгин оказался недоступен для комментария.

Но поставщики «Рядов» подтвердили «Фонтанке», что платить компания стала в последнее время из рук вон плохо, из-за чего многие из них уже прекратили сотрудничество.

Так, поставщик сыров «Нева Милк» остановил отгрузки полгода назад, но успел вернуть долги, рассказал генеральный директор «Невы Милк» Владимир Зюков. «До этого работали на возврат просроченной дебиторской задолженности, то есть когда компания платила условно 100 млн рублей, то мы отгружали на 50», — пояснил он. По его словам, сложности начались еще в начале 2020 года — возможно, на фоне окончательного схлопывания «Юлмарта».



Поставщик рыбной продукции «Мегаопт» прекратил поставки «Рядам» два месяца назад. «Задолженность через досудебную претензию закрыли, но дальше работать не стали, опасаясь повторения «Интерторга», пояснили в компании.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Фабрика мороженого «Нева-Холод» выиграла суд с ретейлером, но пока не вернула деньги: «Ряды» обжаловали судебный приказ. Но это лишь затягивание времени, уверен директор поставщика Олег Александров. По его словам компания накопила просрочку, как минимум, за полгода.

По словам других участников рынка, которые продолжают работать с «Рядами», задолженность за поставки зачастую превышает 100 дней. Но даже те компании, которым ретейлер гасит долги, постепенно снижают объемы отгрузок или же переходят на схему предоплаты, отказываясь кредитовать сеть.

На всех денег явно не хватает. «Кто-то из поставщиков становится якорным, ему платят с задержкой, но равномерно, и он постепенно заполняет всю полку. Остальные выходят и пытаются вытащить деньги. Но если бизнес схлопывается, якорный поставщик страдает больше всех», — рассуждает один из собеседников издания.



Проблемы уже начали отражаться на полках: ряд витрин, холодильников и даже целые отделы магазина на Пулковском шоссе пустуют. Ассортимент, и ранее не слишком глубокий, поредел: например, молочный отдел почти полностью представлен товарами «Савушкина» и «Пискаревского молочного завода». Пропали субарендаторы. При этом, по словам поставщиков, некоторое время назад управляющая компания «Рядов» покинула офис в Чернорецком переулке и переместилась на площади магазина на Пулковском шоссе.

Сам по себе рост исков от поставщиков а арбитраже еще не обязательно говорит о финансовой несостоятельности ретейлера, считает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. «Многие компании просто стали внимательнее работать с дебиторской задолженностью», — отмечает он.

Но, по мнению эксперта, формат гипермаркета сейчас переживает не лучшие времена. Из-за конкуренции с интернетом в непродовольственном сегменте многие сети начали отказываться от этой концепции: например, X5 Retail Group начала ребрендировать «Карусели» в «Перекрестки». Другие компании, к примеру «Лента», пытаются экспериментировать с элементами фуд-холла. На этом фоне магазин-склад «Рядов» выглядит морально устаревшим.



Пандемия коронавируса также могла подкосить сеть оптоклубов. «Люди стали реже ходить в в крупноформатные магазины, потому что видели угрозу большого количества контактов и начали больше покупать в интернете», — комментирует Иван Федяков. Основные игроки начали развивать собственную доставку или заключили партнерские соглашения с агрегаторами. Но «Ряды», которые не сделали даже этого, вероятно, могли не досчитаться клиентов.

Ранее из-за накопившихся долгов рынок Петербурга был вынужден покинуть ретейлер «Интерторг», управлявший магазинами Spar и «Семья». Еще раньше прекратила работу сеть «Полушка». Закрывает магазины и копит долги перед поставщиками сеть супермаркетов «Лэнд», хотя сама компания объясняет вал исков желанием контрагентов подстраховаться, а также обещает инвестировать в развитие нового формата «гастромаркет». Но, в отличие от «Рядов», у «Лэнда» нет ни внушительного убытка, ни заметного кредитного портфеля.

По данным Росреестра, недвижимость «Рядов» находится в залоге у банка «Уралсиб», который кредитовал ретейлера. По нескольким объектам: например, гипермаркетам на Шафировском проспекте и Пулковском шоссе срок, действия договора истекает 31 декабря 2020 года, на Мурманском шоссе — 31 декабря 2021 года. Таким образом, если ретейлер не рассчитается по кредитам — что с учетом убытка и сложностей с другим бизнесом акционеров может быть проблематично — банк может заявить права на недвижимость. Елена Стрельцова на момент публикации не ответила на вопрос о перспективах погашения или рефинансирования данных обязательств.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

