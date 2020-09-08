Инесса Юрченко покидает пост главы «Ленфильма»
По информации «Фонтанки», врио гендиректора киностудии «Ленфильм» Инесса Юрченко покидает пост. Соответствующее распоряжение было подписано накануне главой Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко.
«Фонтанка» направила запросы в Росимущество и Минкульт, но ответов пока не получила, телефоны ответственных подразделений обоих ведомств также не отвечают.
О назначении Инессы Юрченко исполняющей обязанности директора киностудии «Ленфильм» стало известно в феврале 2020 года. Глава петербургской студии «Триикс медиа» сменила на этом посту Эдуарда Пичугина, ей перешла задача исполнить поручения президента России, что позволило бы киностудии найти выход из долговой ямы. В интервью «Фонтанке» Юрченко рассказала, что долг киностудии Банку ВТБ составлял 2,2 миллиарда рублей, а кроме того, у киностудии есть не оплаченные счета за электричество, газоснабжение, долги по налогам и проигранные иски. Врио гендиректора киностудии провела на студии ряд аудитов и инвентаризацию. Она представила концепцию развития на ближайшие годы, в соответствии с которой планировалось открыть тематическую пешеходную улицу от Каменноостровского проспекта до Кронверкской улицы. В качестве первого этапа реализации этой задумки было открыто временное общественное пространство Kino Corner с концертами и фудкортом — оно позволило бы киностудии немного заработать на процентах с продаж.