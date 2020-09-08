В деле об угоне машины со спящими друзьями на Невском появился подозреваемый

Петербургские сыщики оперативно задержали подозреваемого в угоне, которому не помешали спящие на заднем сиденье пассажиры.

Как сообщает 8 сентября пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию доставлен 32-летний петербуржец. Его нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Центрального района и теперь проверяют на причастность к преступлению.

Уголовное дело расследуется, напомним, по статье 166, часть 1, УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Само хищение было совершено около 6 часов утра 7 сентября. Автовладелец оставил свой «Форд Фьюжн» на углу Невского и Владимирского проспектов вместе с ключом в замке зажигания и ушёл в магазин. Два друга остались в машине, они спали на заднем сиденье. Это обстоятельство не помешало неизвестному сесть за руль и прокатиться до станции метро «Технологический институт».