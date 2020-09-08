FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.09.2020 14:10
0
Печать

В деле об угоне машины со спящими друзьями на Невском появился подозреваемый

Петербургские сыщики оперативно задержали подозреваемого в угоне, которому не помешали спящие на заднем сиденье пассажиры.

Как сообщает 8 сентября пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию доставлен 32-летний петербуржец. Его нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Центрального района и теперь проверяют на причастность к преступлению.

Уголовное дело расследуется, напомним, по статье 166, часть 1, УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Само хищение было совершено около 6 часов утра 7 сентября. Автовладелец оставил свой «Форд Фьюжн» на углу Невского и Владимирского проспектов вместе с ключом в замке зажигания и ушёл в магазин. Два друга остались в машине, они спали на заднем сиденье. Это обстоятельство не помешало неизвестному сесть за руль и прокатиться до станции метро «Технологический институт».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний