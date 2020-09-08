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08.09.2020 10:05
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У петербуржца с Невского проспекта угнали машину вместе с друзьями

Курьёзный угон в самом центре Санкт-Петербурга стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне около 6 часов утра в полицию обратился расстроенный автовладелец. Его 10-летний серебристый Ford Fusion пропал от дома 49 по Невскому проспекту, что у пересечения с Владимирским проспектом. Угнать машину было несложно: мужчина вышел в магазин, а ключи оставил в замке зажигания. Однако был один специфический фактор: в салоне находились двое друзей водителя. Они спали на заднем сиденье.

Машину нашли быстро, на 1-й Красноармейской улице, 1. От Невского это близко — минут 5 по прямой по Владимирскому и Загородному. Друзья так и оставались в машине. Они, правда, спали неглубоко и заметили, что водитель сменился. Неизвестный, по их словам, просто сел, доехал до Московского проспекта и ушёл в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (статья 166, часть 1, УК РФ).

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