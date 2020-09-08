Латвия отказалась проводить хоккейный ЧМ-2021 совместно с Белоруссией из-за нарушений прав человека
Чемпионат мира по хоккею 2021 года, организацией которого совместно занимаются Латвия и Белоруссия, оказался под угрозой срыва. Как сообщает латвийское издание Nekā personīga во вторник, 8 сентября, со ссылкой на заявление своего правительства, Латвия не намерена проводить турнир совместно с Белоруссией.
«Прошедшие 9 августа 2020 года в Белоруссии президентские выборы не отвечают международным обязательствам, принятым в мире демократическим принципам и нормам права. Они не были свободными и справедливыми. Репрессивные действия белорусских властей и применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ нарушают международно признанные права человека и демократические принципы. По мнению правительства Латвийской Республики, такие действия несовместимы с ценностями ИИХФ (Международная федерация хоккея. — Ред.) и, следовательно, несовместимы со статусом страны — организатора ЧМ-2021. В связи с вышеизложенным правительство Латвийской Республики призывает передать статус главного организатора чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года какой-то другой стране. Если ситуация с правами и свободами человека в Беларуси не изменится и соответствующие решения со стороны ИИХФ не будут приняты, правительство Латвийской Республики может отозвать свои гарантии в качестве страны — организатора ЧМ-2021», — говорится в письме.
Протесты оппозиции в Белоруссии начались 9 августа после подведения предварительных итогов выборов президента страны. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.
Светлана Тихановская не признала официальные результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. Там она 14 августа инициировала создание Координационного совета оппозиции, в который позже вошла ее соратница Мария Колесникова. По факту создания этого органа Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Позже двух членов Координационного совета, включая Колесникову, пытались выдворить из республики.
Ранее более 400 белорусских спортсменов подписали письмо о непризнании выборов 9 августа и с требованиями прекратить насилие в отношении протестующих.