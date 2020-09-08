Латвия отказалась проводить хоккейный ЧМ-2021 совместно с Белоруссией из-за нарушений прав человека

Чемпионат мира по хоккею 2021 года, организацией которого совместно занимаются Латвия и Белоруссия, оказался под угрозой срыва. Как сообщает латвийское издание Nekā personīga во вторник, 8 сентября, со ссылкой на заявление своего правительства, Латвия не намерена проводить турнир совместно с Белоруссией.

«Прошедшие 9 августа 2020 года в Белоруссии президентские выборы не отвечают международным обязательствам, принятым в мире демократическим принципам и нормам права. Они не были свободными и справедливыми. Репрессивные действия белорусских властей и применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ нарушают международно признанные права человека и демократические принципы. По мнению правительства Латвийской Республики, такие действия несовместимы с ценностями ИИХФ (Международная федерация хоккея. — Ред.) и, следовательно, несовместимы со статусом страны — организатора ЧМ-2021. В связи с вышеизложенным правительство Латвийской Республики призывает передать статус главного организатора чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года какой-то другой стране. Если ситуация с правами и свободами человека в Беларуси не изменится и соответствующие решения со стороны ИИХФ не будут приняты, правительство Латвийской Республики может отозвать свои гарантии в качестве страны — организатора ЧМ-2021», — говорится в письме.