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08.09.2020 08:29
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Минфин предложил упростить схему уплаты налогов для юрлиц и предпринимателей

Расширить действие единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предложили в Министерстве финансов России. Документ доступен для публичного обсуждения на едином портале правовой информации, сообщает 8 сентября пресс-служба Минфина.

Предложение предполагает, что юрлица и ИП смогут оплачивать одним поручением страховые взносы, налоги, торговые сборы, не уточняя вид платежа, сроки и его принадлежность к бюджету. Средства будет распределять и перечислять на счета Федеральная налоговая служба.

При это останется возможность уплачивать налоги по прежней схеме с кодами бюджетной классификации. Минфин предлагает ввести новую схему с 1 января 2022 года.

Для физлиц единый механизм уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов начал действовать с 2019 года, а НДФЛ — с 1 января 2020 года.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
Хрен редьки не слаще, все одно на пользу государству перепадают слезы.
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