Минфин предложил упростить схему уплаты налогов для юрлиц и предпринимателей

Предложение предполагает, что юрлица и ИП смогут оплачивать одним поручением страховые взносы, налоги, торговые сборы, не уточняя вид платежа, сроки и его принадлежность к бюджету. Средства будет распределять и перечислять на счета Федеральная налоговая служба.

Расширить действие единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предложили в Министерстве финансов России. Документ доступен для публичного обсуждения на едином портале правовой информации, сообщает 8 сентября пресс-служба Минфина.

При это останется возможность уплачивать налоги по прежней схеме с кодами бюджетной классификации. Минфин предлагает ввести новую схему с 1 января 2022 года.



Для физлиц единый механизм уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов начал действовать с 2019 года, а НДФЛ — с 1 января 2020 года.

