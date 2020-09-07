Белорусские правоохранители начали поиски Колесниковой

Белорусская милиция начала поиски пропавшего члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой после обращения ее родственников, говорится в Telegram-канале штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.
Звезду белорусских протестов Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска утром 7 сентября. Также на связь не выходят и другие члены Координационного совета.
В МВД республики заверили в том, что ничего не знают об исчезновении оппозиционеров.