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07.09.2020 22:38
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Белорусские правоохранители начали поиски Колесниковой

Белорусская милиция начала поиски пропавшего члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой после обращения ее родственников, говорится в Telegram-канале штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.

Звезду белорусских протестов Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска утром 7 сентября. Также на связь не выходят и другие члены Координационного совета.

В МВД республики заверили в том, что ничего не знают об исчезновении оппозиционеров.

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