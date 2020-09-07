Минская милиция ничего не знает о похищении Марии Колесниковой

ГУВД Минска заявило, что не задерживало звезду белорусских протестов Марию Колесникову.
«Минская милиция не задерживала члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову», — сообщает 7 сентября «Интерфакс».
Представитель МВД республики Ольга Чемоданова подчеркнула, что «ничего не может сообщить» о задержании Колесниковой.
Ранее СМИ рассказали, что оппозиционера неизвестные схватили в центре Минска. Кроме того, на связь не выходят другие представители координационного совета белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков.