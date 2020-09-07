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07.09.2020 12:15
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Минская милиция ничего не знает о похищении Марии Колесниковой

ГУВД Минска заявило, что не задерживало звезду белорусских протестов Марию Колесникову.

«Минская милиция не задерживала члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову», — сообщает 7 сентября «Интерфакс».

Представитель МВД республики Ольга Чемоданова подчеркнула, что «ничего не может сообщить» о задержании Колесниковой.

Ранее СМИ рассказали, что оппозиционера неизвестные схватили в центре Минска. Кроме того, на связь не выходят другие представители координационного совета белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков.

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Комментарии (19)

Печенеги и половцы
Сбесившийся таракан в агонии. Марии терпения и удачи!!!✊
Mozg
Судя по вчерашним кадрам из Белоруссии, где дубинками бьют стеклянные двери в кафе, Лука призвал на помощь карателей, которые похищают людей и потом их находят повешенными в лесу.

Это самая большая ошибка диктатора. Колесникова отличалась поддержкой крайне мягких форм протеста. Она всячески призывала людей не провоцировать ОМОН и даже не подходить близко к ним.

Похоже, пришло время создавать отряды самообороны и поквитаться с карателями.
медведь Дмитрий
" А мало ли Колесниковых в Белоруси ? ....и не сосчитать " ....мда " Какая неприятность " (с)))
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