FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.09.2020 20:36
5
Печать

Первым оштрафованным за отсутствие теста на ковид после заграницы оказался петербургский миллиардер Ткаченко

Проволочки с тестированием на коронавирус и размещением результата на сайте «Госуслуг» подвели под штраф бенефициара корпорации «Дженерал Сателайт» Андрея Ткаченко. В Испании идёт его бракоразводный процесс.

Информацию о том, что Ткаченко недавно побывал в Испании, «Фонтанке» 7 сентября подтвердила его жена Ирина. По её словам, 5 августа он с пятью детьми прилетел в Петербург из Малаги. После бизнесмен ещё раз навещал супругу в Испании, чтобы вернуть ей детей.

Знакомство с обновлёнными правилами для возвращающихся из-за границы началось для Андрея Ткаченко с протокола за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В положенный трёхдневный срок он не отчитался на портале «Госуслуг» о прохождении теста на коронавирус.

Зеленогорский райсуд Петербурга оштрафовал его на 15 тысяч рублей. «Ткаченко в судебное заседание не явился, доверил представлять свои интересы представителю.

Представитель, действующий по доверенности, вину признал, раскаялся в содеянном», — уточнили в пресс-службе.

56-летний Андрей Ткаченко владеет российским мультиотраслевым инвестиционно-промышленным холдингом General Satellite Group, занимает 14 место в рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» с состоянием в 62,9 млрд рублей. Его связывают с оператором НАО «Национальная спутниковая компания», которая работает под торговой маркой «Триколор ТВ». «Фонтанка» рассказывала о его судебных взаимоотношениях с супругой.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Ну все, хана ковидофобам теперь он всех перезаражает)))
Chinalove
Штраф должен быть соразмерен доходам. Иначе теряется смысл наказания как меры воздействия. Вот штраф в 15 млн был бы для него понятнее.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний