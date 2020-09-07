Первым оштрафованным за отсутствие теста на ковид после заграницы оказался петербургский миллиардер Ткаченко

Проволочки с тестированием на коронавирус и размещением результата на сайте «Госуслуг» подвели под штраф бенефициара корпорации «Дженерал Сателайт» Андрея Ткаченко. В Испании идёт его бракоразводный процесс.



Информацию о том, что Ткаченко недавно побывал в Испании, «Фонтанке» 7 сентября подтвердила его жена Ирина. По её словам, 5 августа он с пятью детьми прилетел в Петербург из Малаги. После бизнесмен ещё раз навещал супругу в Испании, чтобы вернуть ей детей.

Знакомство с обновлёнными правилами для возвращающихся из-за границы началось для Андрея Ткаченко с протокола за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В положенный трёхдневный срок он не отчитался на портале «Госуслуг» о прохождении теста на коронавирус.