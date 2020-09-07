Первым оштрафованным за отсутствие теста на ковид после заграницы оказался петербургский миллиардер Ткаченко
Проволочки с тестированием на коронавирус и размещением результата на сайте «Госуслуг» подвели под штраф бенефициара корпорации «Дженерал Сателайт» Андрея Ткаченко. В Испании идёт его бракоразводный процесс.
Информацию о том, что Ткаченко недавно побывал в Испании, «Фонтанке» 7 сентября подтвердила его жена Ирина. По её словам, 5 августа он с пятью детьми прилетел в Петербург из Малаги. После бизнесмен ещё раз навещал супругу в Испании, чтобы вернуть ей детей.
Знакомство с обновлёнными правилами для возвращающихся из-за границы началось для Андрея Ткаченко с протокола за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В положенный трёхдневный срок он не отчитался на портале «Госуслуг» о прохождении теста на коронавирус.
Зеленогорский райсуд Петербурга оштрафовал его на 15 тысяч рублей. «Ткаченко в судебное заседание не явился, доверил представлять свои интересы представителю.
Представитель, действующий по доверенности, вину признал, раскаялся в содеянном», — уточнили в пресс-службе.
56-летний Андрей Ткаченко владеет российским мультиотраслевым инвестиционно-промышленным холдингом General Satellite Group, занимает 14 место в рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» с состоянием в 62,9 млрд рублей. Его связывают с оператором НАО «Национальная спутниковая компания», которая работает под торговой маркой «Триколор ТВ». «Фонтанка» рассказывала о его судебных взаимоотношениях с супругой.