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07.09.2020 19:00
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Петербуржца наказали за молчание о ковиде на сайте «Госуслуг» после возвращения из-за границы. Это первый подобный штраф

Роспотребнадзор не нашёл на портале «Госуслуг» отметки о прохождении теста на коронавирус у вернувшегося в Петербург туриста. Суд оценил промедление в 15 тысяч рублей.

О первом штрафе за несвоевременное информирование о проверке на COVID-19 сообщает петербургское управление Роспотребнадзора. Решение 7 сентября вынес Зеленогорский районный суд. Как следует из картотеки, к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП привлекли Андрея Ткаченко.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, Ткаченко с пятью детьми прилетел из Малаги 5 августа. Согласно правилам для возвращающихся из-за рубежа, он должен был пройти ПЦР-проверку и в течение трёх дней отчитаться через форму «Предоставление сведений о результатах теста на коронавирусную инфекцию для прибывших на территорию РФ» на портале «Госуслуг». К 9 августа информацию он не предоставил. Зеленогорский суд назначил штраф в 15 тысяч рублей — это предусмотренный статьей минимум. Ткаченко через представителя признал вину.

Всего в Петербурге со 2 августа составлен 101 протокол за аналогичные правонарушения. Суды их ещё не рассмотрели. У прилетевших в Петербург как раз со 2 августа есть возможность пройти тестирование на коронавирус в Пулково. Иностранцам предлагают провериться бесплатно, россиянам — за 2 550 рублей. По словам пассажиров, чтобы пройти обязательное тестирование, не отъезжая от аэропорта, приходится отстаивать двухчасовые очереди.

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Комментарии (4)

Wuhan Proletarian
Дык главного не сообщили - семья сделала ПЦР, но забыла поставить птицу на госуслугах, или не сделали ПЦР?
Ольга Павлова
Зачем переться сейчас за границу- чтобы по прилёту туда толкаться в очереди в ресторане, чтобы официант еду положил, потом толкаться в очереди на сдачу теста?! И если тест положительный, сесть на больняк? А работодатель будет только рад пнуть такого работника под зад. В чём прикол такого отдыха? Любят наши у корыта друг друга отпихивать, это уже в крови!
alexpv
Похоже Путин прав, экономика и правда быстро восстановится после пандемией.
Штрафами с населения скудеющий бюджет будет с лихвой компенсирован)
Какое выгодное предприятие все таки этот короновирус.
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