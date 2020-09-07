Петербуржца наказали за молчание о ковиде на сайте «Госуслуг» после возвращения из-за границы. Это первый подобный штраф

Роспотребнадзор не нашёл на портале «Госуслуг» отметки о прохождении теста на коронавирус у вернувшегося в Петербург туриста. Суд оценил промедление в 15 тысяч рублей.



О первом штрафе за несвоевременное информирование о проверке на COVID-19 сообщает петербургское управление Роспотребнадзора. Решение 7 сентября вынес Зеленогорский районный суд. Как следует из картотеки, к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП привлекли Андрея Ткаченко.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, Ткаченко с пятью детьми прилетел из Малаги 5 августа. Согласно правилам для возвращающихся из-за рубежа, он должен был пройти ПЦР-проверку и в течение трёх дней отчитаться через форму «Предоставление сведений о результатах теста на коронавирусную инфекцию для прибывших на территорию РФ» на портале «Госуслуг». К 9 августа информацию он не предоставил. Зеленогорский суд назначил штраф в 15 тысяч рублей — это предусмотренный статьей минимум. Ткаченко через представителя признал вину.