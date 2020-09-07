Доля просроченных россиянами кредитов в портфелях банков выросла до 5,2%

Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов в портфелях российских банков на 1 августа 2020 года выросла до 5,2%. К началу месяца объем просроченной задолженности составил 955 млрд рублей. Это следует из данных Центрального банка РФ, опубликованных 7 сентября.



1 июля 2020 года этот показатель равнялся 5,1%, а 1 августа 2019 года — 5%. При этом за месяц объем «просрочки» вырос на 4% с 919,6 млрд рублей, а за год — на 17% с 815 млрд рублей.

Общий объем задолженности россиян перед банками на 1 августа 2020 года составил почти 18,5 трлн рублей, что на 1,6% больше, чем месяцем ранее. В то же время резервы банков на возможные потери по кредитам достигли 1,2 трлн рублей.